الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

القطعة بـ 300 جنيه، اعترافات عاطل متهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء بالأزبكية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار بها بدائرة القسم.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائه بالمنطقة.


على الفور شكلت وحدة مباحث  قسم شرطة الأزبكية فريق بحث وبإجراء التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية اتخذ من مسكنه بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبيع الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث  قسم شرطة الأزبكية من ضبط المتهم، وبحوزته 10 قطع سلاح أبيض متنوعة ، وبمواجهته اعترف بحيازته قطع السلاح الأبيض المضبوط بقصد بيعها لزبائنه من معتادي التشاجر وممارسي البلطجة مقابل 300 جنيه للقطعة الواحدة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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