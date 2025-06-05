بعد انقطاع أكثر من 12 عاما، الكويت تستأنف الرحلات المباشرة لدمشق 19 يونيو

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية استئناف رحلاتها المباشرة بين الكويت ودمشق اعتبارا من 19 يونيو الجارى بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاما.

رحلة واحدة يوميا من الكويت إلى دمشق

وأوضحت الشركة الكويتية، أن رحلاتها المباشرة ستنطلق إلى العاصمة السورية دمشق بواقع رحلة واحدة يوميا ومن المنتظر زيادتها إلى رحلتين يوميا بنهاية موسم الصيف، مضيفة أنها تخطط لاستئناف رحلاتها إلى مدن سورية أخرى بالتزامن مع نمو الطلب المتوقع.

وقال الرئيس التنفيذي في "طيران الجزيرة" باراثان باسوباثى: "إننا سعداء بإعادة تشغيل الرحلات بين الكويت ودمشق لما يحمله هذا الخط من أهمية كبيرة لآلاف السوريين المقيمين والعاملين في الكويت"، بحسب بيان للشركة.

تعزز كذلك الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية المتجذرة

وأشار إلى أن "من خلال إعادة هذه الخدمة الحيوية، لا تلبي طيران الجزيرة احتياجات الجالية السورية فحسب، بل تعزز كذلك الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين".

يذكر أن "طيران الجزيرة" كانت تنظم رحلات مباشرة إلى 3 وجهات سورية تخدم كلا من دمشق وحلب ودير الزور، قبل تعليق رحلاتها إلى سوريا قبل أكثر من 12 عاما.

استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا

وتزامنا مع زيارة الرئيس السوري إلى الكويت في الأول من يونيو الجاري، كانت الشركة قد أعلنت عن عزمها استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا فور حصولها على الموافقات التنظيمية.

وكانت عدة دول خليجية مثل قطر والإمارات ودول أخرى في المنطقة كالأردن وتركيا، قد أعلنت استئناف رحلاتها الجوية مع سوريا في خطوة تعكس الحاجة المتزايدة إلى التكامل الإقليمي وتجديد الروابط في مجال الطيران المدني.

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