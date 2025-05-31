أحمد الشرع يزور الكويت غدا

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، أن الرئيس السوري أحمد الشرع من المقرر أن يزور الكويت غدا الأحد.

الشرع لـ السوريين: أنتم فرصة الشرق في زمن الخراب ورفع العقوبات ليس مجاملة سياسية

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن الحرب قد انتهت مع الطغاة، مشيرًا إلى أن المعركة بدأت الآن ضد الفقر.



وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".

وتابع:"ها نحن نفي بالوعد عدنا إليكم نبشركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية، ومن قلب حلب أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر".

وأضاف: "أيها السوريون الكرام انظروا كيف عاد اسمكم يذكر في المحافل وكيف بات السوري محل التقدير والاحترام بعد أن كان يدفع عن الأبواب مسلوب الحقوق متروكًا لمصيره بين تقتيل وتهجير وإذلال".

وأردف: "هذا الذي نراه من دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل هو استحقاق استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات وسطروه من بطولات".

واختتم: "أنتم فرصة الشرق في زمن الخراب وفرصة الاستقرار في زمن الأزمات والحروب، فدعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقه".

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