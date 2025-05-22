قطع التيار الكهربائي عن 23 منطقة في الكويت بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، بسبب تصاعد درجات الحرارة وارتفاع مؤشر الأحمال والزيادة الكبيرة في الاستهلاك، عن إمكانية فصل التيار عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية بسبب ارتفاع الأحمال وأعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي

وقد لجأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، إلى قطع التيار الكهربائى عن 23 منطقة فى أوقات متفرقة.

وأوضحت الوزارة أنها اضطرت لفصل التيار الكهربائي، عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية والسكنية؛ لارتفاع الأحمال الكهربائية، ولإجراء أعمال الصيانة على بعض الوحدات، استعدادًا لتشغيلها الكامل خلال فصل الصيف.

وقالت الوزارة: إنه يتم إجراء فصل التيار عن تلك المناطق، حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

صعود درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية

ومن جهة أخرى، قال مصدر مسؤول بالكويت وفق "القبس"، أنه تم تزويد الشبكة الكهربائية المحلية بنحو 1050 ميجاواطًا من شبكة الربط الخليجي أمس، طمأن بأن الشبكة الكهربائية في البلاد مستقرة والوضع آمن.

وأشار إلى أنه مع صعود درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية، أمس، قفز مؤشر الأحمال إلى نحو 16300 ميجاواط في أوقات الذروة مقارنة بـ13600 في اليوم نفسه من الصيف الماضي.

تضاعف الجهود لضمان استقرار الشبكة الكهربائية

وجدد المصدر التأكيد بأن وزارة الكهرباء اتخذت كل الإجراءات، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشددًا على أن الترشيد ضرورة ملحة، ويجب تعاون الجميع لتلافي انقطاع التيار.

ولفت إلى أن صعود درجة الحرارة إلى 48 زاد الاستهلاك في عموم المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة نشرت 60 مولدًا احتياطيًا في المحافظات.

ولفت إلى أن القطع المبرمج إجراء عالمي، والوزارة تضاعف الجهود لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، لافتًا أن الدورة المستندية والروتين أخَّرا المشاريع، والأزمة متراكمة منذ سنوات وليست وليدة اليوم.

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