مستشفى الكويت الميداني بخان يونس يعلن نفاد أدوية الأطفال والحوامل

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني، بمواصي خانيونس، اليوم السبت، عن نفاد كميات المكملات الغذائية والأدوية الضرورية المخصصة للأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت مستشفي الكويت بخان يونس أن المجاعة وصلت إلى مراحل متقدمة طالت كل مناحي الحياة، حيث نفذت كميات الطعام المخصص للمرضى والطواقم الطبية العاملة، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على مواصلة العمل.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة وقف شلال الدم الفلسطيني، والتحرك الفوري والعاجل من أجل توفير الإمدادات الغذائية والدوائية الأساسية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق.

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