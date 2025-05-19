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ثقافة وفنون

كيم جاي وون بطل الموسم الثالث من دراما "Yumi's Cells"

الممثل كيم جاي وون
الممثل كيم جاي وون والممثلة كيم جو إيون، فيتو

أكدت الشركة المنتجة للمسلسل الكوري “Yumi's Cells انضمام الممثل كيم جاي وون للممثلة كيم جو إيون في بطولة الموسم الثالث من العمل.

يتناول مسلسل “Yumi's Cells”، المقتبس عن قصة ويب تون ناجحة تحمل الاسم نفسه، قصة موظفة مكتب عادية تُدعى يومي (كيم جو إيون) - من منظور خلايا دماغها المتعددة التي تتحكم في كل فكرة ومشاعر وتصرفات، وبعد نجاح الموسم الأول، حقق الموسم الثاني نسب مشاهدة عالية وحظي بإعجاب المعجبين حول العالم.

 

الموسم الثالث من مسلسل Yumi's Cells

في الموسم الثالث، من المقرر متابعة قصة يومي، التي كانت موظفة مكتب عادية، بينما تصبح كاتبة لامعة بعد جهد شاق، وعلى الرغم من نجاحها الكبير كروائية رومانسية تأسر قلوب قرائها، إلا أن الحب يبقى التحدي الأصعب بالنسبة ليومي. تبدو قرية خلاياها في حالة من الهدوء والسكون دون أي أحداث مثيرة حتى وصول سون روك، الذي يُحدث تغييرًا منعشًا في حياة يومي.

ومن المقرر أن يلعب كيم جاي وون دور سون روك، الشخصية الجديدة التي تُوقظ قرية يومي النائمة، سون روك هو المخرج الجديد في قسم التحرير بدار نشر جولي، والمعروف بمظهره اللطيف وصراحته الصارخة. على الرغم من أنه يبدو باردًا ولا يُسيطر عليه سوى "خليته العقلانية"، إلا أنه يتمتع بسحرٍ مُدهشٍ تحت السطح. يعيش سون روك حياةً هادئةً ملتزمًا بروتينه الخاص، ويجد نفسه في مواجهة مواقف غير متوقعة عندما يُكلف بالعمل مع يومي، التي تعاني "خليتها العاطفية" من اضطرابٍ دائم.

وقال الممثل كيم جاي وون: "أشعر بشعورٍ جديدٍ للانضمام إلى مشروعٍ حظي بكل هذا الاهتمام، سأبذل قصارى جهدي لتقديم شخصية سون روك رائعة في هذه السلسلة أيضًا، سأكون ممتنًا لدعمكم وحبكم المستمر".

من المقرر عرض الموسم الثالث من "خلايا يومي" في النصف الأول من عام 2026 على قناة TVING.

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الممثل كيم جاي وون Yumi s Cells الموسم الثالث من مسلسل Yumi s Cells خلايا يومي كيم جو إيون
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