لقطات من كواليس دراما "Law and The City" للى جونج سوك ومون كا يونج (فيديو)

نشرت قناة tvN لقطات من دراما "Law and The City"، كنظرة أولى على الدراما وكواليس قراءة السيناريو لطاقم العمل.

دراما Law and The City

ويتناول مسلسل "القانون والمدينة" قصة خمسة محامين مساعدين - آهن جو هيونغ (لي جونج سوك)، وكانغ هوي جي (مون كا يونج)، وتشو تشانغ وون (كانج يو سوك)، وباي مون جونغ (ريو هاي يونج)، وها سانغ جي (إم سونغ جاي) - وهم يواجهون تحديات حياتهم اليومية ونجاحاتهم. يتنقل هؤلاء المحامون، الذين يعملون في مكاتب محاماة، يوميًا إلى حي سيوتشو القانوني النابض بالحياة.

يجمع المسلسل بين نص واقعي، مستوحى من تجارب الكاتب لي سونج هيون، وهو محامٍ ممارس، وتصوير سينمائي أنيق للمخرج بارك سونغ وو.

وتلقي الدراما نظرة حديثة على الحياة اليومية لآهن جو هيونغ، المحامي المساعد الأقدم، وكانغ هوي جي، أحدث موظفةٍ في الدائرة القانونية بسيوتشو. تظل مكاتبهما مضاءةً ببراعةٍ على مدار الساعة، مما يعكس وتيرة حياة المحامين المساعدين المتواصلة. مع تنوع العملاء - لكل منهم قصصه الفريدة - وتحدياته غير المتوقعة.

كواليس قراءة سيناريو Law and The City

وأظهرة مشاهد وراء الكواليس على جلسة قراءة السيناريو الأولى الضوء على الانسجام القوي بين الممثلين الخمسة الذين يؤدون أدوار المحامين المساعدين.

تميّز لي جونج سوك بنبرته الثابتة والهادئة وحضوره الهادئ، مُجسّدًا عمق تجربة شخصيته. أجاب على سيلٍ من الأسئلة بإجاباتٍ سريعةٍ وسلسة، مُظهرًا طبيعة آهن جو هيونغ الحادة والذكية.

أضافت مون كا يونج عمقًا لدورها كـ كانغ هوي جي، المحامية المساعدة في عامها الأول، مُعبرة عن شغف الشخصية من خلال نظرتها الثاقبة. حافظت على تواصل بصري ثابت مع زملائها الممثلين أثناء أداء أدوارها، مجسدةً شخصية كانغ هوي جي اللطيفة والقوية في آنٍ واحد.

على الرغم من إرهاقهم من العمل والتعامل مع الناس، يجتمع "منتقمو المحامين المساعدين" على طاولة الطعام، ويطلقون العنان لنشاطهم بثرثرة متواصلة. أحاديثهم المرحة تُثير الترقب لانسجامهم على الشاشة.

من المقرر عرض مسلسل "القانون والمدينة" لأول مرة في يوليو.

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