تبدأ من 2 جنيه، أرخص 7 أماكن للفسحة في الشرقية خلال عيد الأضحى 2025

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، تشهد محافظة الشرقية بحثًا متزايدًا من الأسر عن أماكن ترفيهية بأسعار مناسبة لقضاء إجازة العيد دون أعباء مالية كبيرة. وفي إطار حرصها على تقديم الخدمات للمواطنين، ترصد «فيتو» أرخص 7 أماكن يمكن زيارتها داخل المحافظة، بأسعار تبدأ من 2 جنيه فقط، وتوفر أنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

حديقة الكفراوي أبرز الحدائق التابعة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

إحدى أبرز الحدائق التابعة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وتستقبل الزوار بتذكرة دخول لا تتجاوز جنيهين. تُعد من الوجهات المناسبة للزيارات العائلية، لما تتمتع به من هدوء ومساحات خضراء مفتوحة.

حديقة الحيوان الكائنة بمدينة الزقازيق

من أشهر المقاصد الترفيهية في الشرقية، وتتميز بتنوع الحيوانات والمناظر الطبيعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال والعائلات. سعر التذكرة 5 جنيهات فقط، مع تقديم خصومات للمجموعات العائلية.

المراكب واللنشات الكائنة علي بحر مويس

تنتشر هذه الرحلات النهرية في مدن الزقازيق وكفر صقر، وتوفر تجربة ترفيهية مميزة على مياه بحر مويس، بعيدًا عن زحام الحدائق. تبدأ أسعار التذاكر من 10 جنيهات، وتختلف حسب مدة الجولة.

حديقة الطفولة

تشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر، خاصة بعد تطوير مرافقها وإضافة ألعاب جديدة للأطفال. تبلغ تذكرة الدخول 10 جنيهات، وتتيح للأطفال استخدام الألعاب الترفيهية، بينما تتراوح أسعار بعض الألعاب الخاصة داخل الحديقة بين 10 و25 جنيهًا.

نادي الأمل للعائلات

يقع في منطقة الصيادين بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ويضم حدائق ومتنزهات وأماكن للجلوس، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال ووحدات لتقديم الوجبات السريعة والمشروبات. التذكرة تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات، ويقام النادي على مساحة نحو 2000 متر مربع.

مراكز الشباب

تفتح أبوابها مجانًا أمام الزوار خلال عطلة العيد، باستثناء بعض الألعاب الترفيهية. وتوفر ملاعب ومساحات آمنة للأطفال، وتشهد توافدًا كبيرًا من العائلات في المناسبات والأعياد.

مناطق الثروة السمكية بالعباسة والحسينية وفاقوس

وجهة طبيعية لمحبي الهدوء، وتعد من الأماكن المجانية التي توفر بيئة مريحة بعيدة عن الزحام، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنزه العائلي خلال العيد.

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