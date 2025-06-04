إنزاجي يتوجه إلى باريس لتوقيع عقد تدريب الهلال السعودي (فيديو)

غادر الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب انتر ميلان السابق، إيطاليا متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل توقيع عقود تولي القيادة الفنية للهلال السعودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانزاجي وهو متوجها إلى باريس استعدادا الاجتماع مع مسؤولي نادي الهلال هناك لتوقيع العقود.

وأفادت تقارير بأن انزاجي سيحصل على راتب يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو عند انضمامه رسميًا إلى نادي الهلال السعودي.

ومن المنتظر أن يوقّع إنزاجي عقدًا يمتد لعامين مع خيار التمديد لموسم ثالث، بناءً على الأداء والنتائج مع الفريق، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته بعد نهاية تجربته مع إنتر ميلان التي استمرت أربع سنوات.

ورغم أن إنزاجي كان لا يزال مرتبطًا بعقد مع الإنتر حتى صيف 2026، فإن إدارة النادي قررت إنهاء العلاقة بالتراضي، وأصدرت بيانًا رسميًا جاء فيه: "يفترق النادي عن المدرب سيموني إنزاغي باتفاق متبادل بعد اجتماع تم قبل لحظات. ستبقى فترته في ذاكرة الجماهير والإدارة واللاعبين بفضل شغفه ومهنيته وإخلاصه".

وخلال فترة تدريبه للـ"نيراتزوري"، حقق إنزاجي ستة ألقاب، من بينها لقب دوري واحد، ولقبان لكأس إيطاليا، وثلاثة ألقاب للسوبر الإيطالي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

من المتوقع أن يظهر إنزاجي لأول مرة مع الهلال في كأس العالم للأندية، حيث سيخوض أولى مبارياته أمام ريال مدريد في 14 يونيو الجاري.

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