طرابزون سبور يفوز على جوزتبه 0/2 ويواجه جالطة سراي في نهائي كأس تركيا

تأهل فريق طرابزون سبور إلى نهائي بطولة كأس تركيا، عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه جوزتبه، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي.

أهداف طرابزون في جوزتبه

وافتتح أوزان توفان التسجيل لفريق طرابزون في الدقيقة 78، قبل أن يضيف الأوكراني أولكسندر زوبكوف الهدف الثاني لأصحاب الأرض (89).

وتعد هذه هي المباراة الثالثة التي تجرى بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز جوزتبه 2-1 على طرابزون بالدوري التركي في أكتوبر الماضي، قبل أن يتعادلا 1-1 بملعب (شينول جونيش ستاديوم)، الذي استضاف لقاء اليوم، في 29 مارس الماضي، ببطولة الدوري أيضا.

طرابزون يواجه جالطة سراي في نهائي كأس تركيا

بتلك النتيجة، ضرب طرابزون موعدا في النهائي مع جالطة سراي، الذي حقق فوزا كاسحا 5-1 على مضيفه قونيه سبور، أول أمس الثلاثاء، في مباراة المربع الذهبي الأخرى.

يذكر أن جالطة سراي يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا باللقب برصيد 18 لقبا كان آخرها موسم 2018/2019، فيما توج طرابزون بالبطولة 9 مرات، كان آخرها موسم 2019/2020.

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