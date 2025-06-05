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رياضة

تعليق مثير من نجم آينتراخت فرانكفورت على أنباء انتقاله لريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

علق هوجو لارسون، نجم وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب السويد، مازحًا على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في تصريحات لوسائل إعلام سويدية: "بالطبع سمعت الكثير عن هذا الموضوع. أشعر أن الشائعات حول انتقالي إلى نادٍ كبير تلاحقني منذ أن كنت في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمري وبدأت أظهر بمستوى جيد".


وأضاف: "الآن الأمور مشابِهة لكن مع أندية أكبر وأمور أكثر جدية. أتعامل مع هذه الأحاديث بنفس الطريقة التي اعتدت عليها في السابق".

وتابع: "قرأت ما يقال وسيتواصل الجدل، لكنني شخص لا يشعر بالتوتر أبدًا، الموسم المقبل سنلعب في دوري أبطال أوروبا مع فرانكفورت، وهذا أمر رائع ومثير".

وعن رأيه في إمكانية ارتداء قميص نادي ريال مدريد، لم يفوت لارسون الفرصة لإضفاء طابع فكاهي، وتحدث عن مواجهاته مع باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو هذا الموسم ضاحكًا: "خسرنا 5-0 في إحدى المباريات، وتم استبدالي بين الشوطين، لذا لا أعتقد أني أعجب ألونسو!".

الجدير بالذكر أن لارسون يعد من أبرز المواهب الصاعدة في خط الوسط، وقد لفت الأنظار هذا الموسم مع ناديه الألماني، الذي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ما قد يمنحه فرصة أكبر للتألق على الساحة القارية وجذب اهتمام الأندية الكبرى.

يشار إلى أن تشابي ألونسو ترك ليفركوزن بنهاية الموسم واتجه لخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

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