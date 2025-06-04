ريال مدريد يستعد لخطف صفقة قوية من باريس سان جيرمان

يخطط ريال مدريد لإتمام صفقة ضم الشاب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، نجم نادي ريفر بليت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل منافسة قوية مع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد من ضم ماستانتونو

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد كانت تسير ببطء في مفاوضات التعاقد مع ماستانتونو، حتى تدخل نادي باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة، حيث اتصل لويس إنريكي، مدرب باريس، باللاعب مرتين على الأقل لشرح المشروع الرياضي للنادي الفرنسي ودوره المحتمل ضمن الفريق.

وأدى هذا التحرك إلى وضع ريال مدريد في موقف صعب، دفع الإدارة إلى التفكير باتخاذ خطوات سريعة وجذرية لمنع فقدان هذه الموهبة الواعدة.





ويشارك جوني كالافات، كبير كشافي ريال مدريد، حاليًا في بوينس آيرس، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعًا مع إدارة ريفر بليت أو ممثلي اللاعب خلال الفترة المقبلة، في هجوم مضاد ضد تحرك باريس.

وينوي ريال مدريد تفعيل الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو، المقدر بـ40 مليون يورو، من خلال دفع مبلغ ثابت بالإضافة إلى متغيرات قد تصل بالقيمة الإجمالية إلى المبلغ المطلوب، في نموذج مشابه لصفقة المهاجم البرازيلي إندريك.

ويُخطط النادي الملكي لأن يواصل ماستانتونو مسيرته مع ريفر بليت حتى ديسمبر المقبل، رغم أنه سيبلغ 18 عامًا في 14 أغسطس المقبل، كما أن اللاعب يحمل جواز سفر أوروبي (إيطالي)، ما يسهل عملية انتقاله إلى أوروبا.

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