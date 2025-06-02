يامال: مستحيل أنتقل إلى ريال مدريد ولا أفكر في الكرة الذهبية

أكد لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، على أنه لا يهتم بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له هو تتويج فريقه بالبطولات.

وقال يامال في تصريحات عبر إذاعة “كوبي” الإسبانية: "إذا فزت خلال الموسم المقبل بدوري الأبطال وكأس العالم ستأتي الكرة الذهبية، أما إذا لم يحدث شيء هذا العام فلا بأس وستأتي الجائزة عندما يحين وقتها".

وتابع لامال: "إذا كنت من يصوت للكرة الذهبية سأصوت للأفضل في العام، أنا لا أفكر في الجائزة وإذا ما كنت سأفوز بها لأنني أعتقد أن ذلك سيضرني".

وتابع لامال: “نحن نتحسن وعلينا أن نؤمن باننا الأفضل، عندما خسر ريال مدريد أمام أرسنال اعتقد الناس أنهم قادرون على العودة، وعندما تعادلنا مع إنتر بدأ الناس يشككون وهذا ما يجب أن يتغير”.

وحول إمكانية انضمامه إلى الغريم التقليدي ريال مدريد قال لامين يامال: "من المستحيل أن ألعب لريال مدريد".

وسُئل يامال عن الأفضل بمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث اختار دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل حارس مرمى في البطولة.

وفيما يتعلق بأفضل مدافع في البطولة أضاف لاعب برشلونة: "باتشو (ويليام باتشو لاعب باريس سان جيرمان).

وبشأن أفضل خط وسط بدوري الأبطال، وقع اختيار يامال على زميله في برشلونة، وآخر من باريس سان جيرمان وأفاد: "بيدري وفيتينا"، وعن أفضل مهاجم، أجاب: "رافينها (لاعب برشلونة)،

وبشأن أفضل مدرب في البطولة، لم يقع اختياره على مدرب برشلونة هانز فليك، ورد: "لويس إنريكي".

ويتواجد يامال حاليا في معسكر منتخب إسبانيا الذي يستعد لمواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

راتب خيالي لـ يامال مع برشلونة

وأصبح الإسباني لامين لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، اللاعب الناشئ الأعلى أجرًا في العالم، بعد تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى 2031.

وتم تصعيد لامين يامال صاحب الـ17 عامًا إلى فريق برشلونة الأول قبل موسمين، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية بأكاديمية النادي الكتالوني، وبعد تألقه، أعلن النادي مؤخرًا تجديد عقده حتى صيف 2031، ويتضمن العقد الجديد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

ووفقًا لموقع "ذا أتليتك"، فإن راتب لامين يامال السنوي يصل إلى 40 مليون يورو قبل خصم الضرائب، وهو ما يعني حصول اللاعب اللاعب الصاعد على 75 يورو في الدقيقة الواحدة.

وشارك اللاعب الشاب في 55 مباراة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 25.

وأسهم لامين يامال في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية هذا الموسم (الدوري والكأس والسوبر).

برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال حتى 2031

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن تجديد عقد لاعبه المتألق لامين يامال حتى يونيو من عام 2031 بشكل رسمي.

لامين يامال يجدد عقده مع برشلونة

ولم يتم الكشف عن راتب اللاعب ولكن بحسب بعض التقارير سيحصل يامال على راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو، مع زيادة سنوية بقيمة مليوني يورو حتى انتهاء العقد في صيف 2031.

يامال (17 عامًا)، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة لتمديد عقده، ووقع اليوم بشكل رسمي على الأوراق الجديدة.

وكان عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى صيف 2026، لكن النادي انتظر حتى يكمل اللاعب عامه الـ18 لتسجيل العقد الجديد بشكل قانوني.

أرقام لامين يامال هذا الموسم مع برشلونة

ويُعدّ يامال أحد أبرز المواهب في كرة القدم العالمية، حيث تألق هذا الموسم مع برشلونة، إذ خاض 55 مباراة في مختلف البطولات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، مما يبرز دوره كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويعكس هذا العقد الجديد ثقة نادي برشلونة الكبيرة في قدرات يامال، الذي يُتوقع له أن يصبح أحد أعمدة الفريق في المستقبل، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه.

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