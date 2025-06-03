قصة الفتى الذهبي المغربي الذي أشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في صراع مع منافسه التقليدي وغريمه برشلونة من أجل الفوز بخدمات موهبة مغربية واعدة.

عبد الله وزان يثير اهتمام برشلونة وريال مدريد

أحد العناصر التي يستهدفها ريال مدريد هو لاعب الوسط المغربي عبد الله وزان الذي ينشط في صفوف فريق الشباب بنادي أياكس الهولندي.

وكتب الصحفي الإسباني رودرا، عبر حسابه بمنصة إكس، إن وزان دخل حسابات ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأشار إلى وجود اتصالات بالفعل من أجل حسم الصفقة رسميًّا من جانب إدارة ريال مدريد.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع اللاعب المغربي الصاعد منذ عدة أسابيع لكن يبدو أن اتصالات ريال مدريد أكثر جدية لحسم الصفقة.

ماذا قدم عبد الله وزان؟

ولفت وزان الأنظار بشدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا مع منتخب المغرب الذي توج باللقب على أرضه وتأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين في قطر.

وتم تصعيد وزان إلى فريق الشباب بنادي أياكس لفترة، لكنه لم يلعب بعد مع الفريق الأول بالنادي الهولندي العريق.

وسبق أن لعب النجم المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني في بداية مسيرته قبل رحيله إلى بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ثم استقراره مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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