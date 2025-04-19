السبت 19 أبريل 2025
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رياضة

آينتراخت فرانكفورت يحدد مبلغا خرافيا لبيع لاعبه لليفربول

هوجو إيكيتيكي، فيتو
هوجو إيكيتيكي، فيتو

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة آينتراخت فرانكفورت في الحصول على مبلغ ضخم للتنازل عن خدمات مهاجمه هوجو إيكيتيكي.

ويعتبر إيكيتيكي هدفًا رئيسيًّا لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية، ومع تمسك الريدز في التعاقد معه، سيحاول فرانكفورت أن يستغل الموقف للحصول على أعلى قيمة من بيع لاعبه.

وأكد الصحفي الموثوق فلوريان بليتينيبرج عن رغبة النادي الألماني في الحصول على 100 مليون يورو لبيع إيكيتيكي لليفربول.

 وكان  نادي ليفربول، قد أعلن تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح من أجل الاستمرار في صفوف الفريق لما بعد يونيو 2025، بعد فترة طويلة من الجدل حول مستقبل اللاعب.

 

وكان قد أعلن نادي ليفربول، توقيع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، على عقد جديد يمتد لعامين، ليضع بذلك حدًّا لأشهر من التكهنات حول مستقبله داخل "الريدز".

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