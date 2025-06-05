استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى بكافة القطاعات الخدمية بالمنصورة (صور)

تشهد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة القطاعات.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة القطاعات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن رفع درجة الاستعداد للقصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تابع محمد أميـن الدمـرداش رئيس حى غرب المنصورة نواب رئيس حى غرب الدكتور طارق جاد، وأحمد عرفة، وحمدى رشاد، وناجى يحيى، ومحمد حسن، والدكتورة رولا مدحت، وسهام صلاح، كلا" منهم فى قطاعة، وبالتنسيق مع وليد حلمى مدير النظافة، ومسئولى النظافة بالحى، الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

الشوارع المستهدفة في حملات المنصورة



حيث تم متابعة الأعمال اليومية لرفع المتولد اليومى من مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى غرب ومنها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور، ومنطقة سندوب.

رفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة

وتابع رئيـس حـى غرب المنصورة مع أحمد عبد العال مدير الحملة الميكانيكية الأعمال اليومية للحملة الميكانيكية من أعمال صيانة لمعدات الحملة وإجراء عَمْرة للماكينات التى تحتاج إجراء صيانة للمواتير، حيث يتم ذلك بأيادى الفنيين المتواجدين بالحملة الميكانيكية، ومتابعة خطوط سير المعدات وتوزيعها على كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول.

تقليم الحشائش وعمل عقلة للزهور

وفيما يخص قطاع الحدائق تابع رئـيـس حـى غـرب المنصورة مع أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة وإبراهيم حمزة مدير الحدائق جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين المحتفلين بالعيد، حيث تم رفع كفاءة حديقة شجرة الدر، وذلك من خلال صيانة ولحام الألعاب المتواجدة بالحديقة، ورفع المخلفات ورى المسطحات الخضراء وتقليم الحشائش وعمل عقلة للزهور، وتقليم وتهذيب الأشجار والحشائش ورى المسطحات الخضراء ورفع المخلفات بحديقة عروس النيل بشارع الجمهورية، إلى جانب تقليب تربة الجزيرة الوسطى بشارع الجمهورية بمحيط مستشفيات جامعة المنصورة وزراعتها لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، الى جانب رفع كفاءة الحدائق العامة بشارع الجيش.

كما تابع رئـيس حـى غـرب المنصورة مع الأستاذ أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، والمتولى محمود مدير الورشة الصناعية أعمال الكنس ورفع الأتربة وغسيل ودهان البردورات بشوارع الحى، حيث تم كنس ورفع الأتربة من على جانبى الطريق بشارع الجمهورية بمحيط مستشفي المنصورة العام، وغسيل الأرصفة والبردورات بشارع بورسعيد، إلى جانب رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمستشفيات جامعة المنصورة بشارع الجمهورية حيث تم دهان بردورات الأرصفة المتواجدة على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى، كما تم دهان البردورات بمنطقة شارع بورسعيد وذلك لتحسين الصوره البصريه للمواطنين.

وفيما يخص نشاط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة برئاسة الحى قد تابع "الأمين" رئيس حى غرب المنصورة مع الأستاذ ناجى يحيى نائب رئيس حى غرب المنصورة، والأستاذ أحمد شادى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة برئاسة الحى رفع ما يقرب من 80 طنا من مخلفات الهدم الملقاة بجانب الطريق على ضفاف ترعة المنصورية.

وفيما يخص النشاط اليومى لإدارة المواقف برئاسة الحى تابع رئـيس حى غـرب المنصـورة مع إيهاب الحسينى مدير المواقف بحى غرب المنصورة إنتظام سير العمل بموقف سندوب التابع لحى غرب المنصورة، وانتظام حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالموقف، والالتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى إلتزام سيارات السرفيس بخطوط السير والتأكيد على عدم تقسيم الخطوط والالتزام بالأجرة المحدد.

وفيما يخص النشاط اليومى لجهاز المقابر برئاسة الحى تابع رئـيـس حـى غـرب المنصـورة مع إبراهيم وحيد مدير جهاز المقابر استمرار حملات النظافة من كنس ورفع للأتربة والمخلفات الصلبة من داخل أرجاء مقابر العيسوى.

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