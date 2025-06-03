محافظ الدقهلية: إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير اثنين آخرين بجمصة (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من أعمال إقامة 3 منتجعات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منتجعين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وذلك استعدادا لبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي والمداخل والميادين لمدينة جمصة.

الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير منتجعين آخرين

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنتجعات الجديدة التي أقيمت تشمل منتجع Wave ويقع في المنطقة بين الشيخ زايد و15 مايو، ومنتجع ابن لقمان، ومنتجع سيدي يوسف، بشارع فخر الدين خالد بمنطقة 15 مايو، وتم تطوير ورفع كفاءة منتجع النخيل بجوار إدارة الشاطئ، ومنتجع جاردينيا بمنطقة 15 مايو،

رفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل وميادين جمصه

وذلك في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإعادة المظهر الحضاري لمدينة جمصه لتستعيد مكانتها كأحد المدن الساحلية المتميزة التي يتوافد عليها المواطنون من مختلف محافظات مصر، لقضاء أيام العطلة والاستمتاع بها كمصيف يتميز بشاطئ ممتد.

فرق الإنقاذ وأصبحت في جاهزية واستعداد تام لبدء العمل بطول شاطئ جمصه

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، أنه تم التعاقد مع شركات فرق الإنقاذ وأصبحت في جاهزية واستعداد تام لبدء العمل بطول شاطئ جمصه، وأضاف أن هذه الفرق تعمل على مدار اليوم بزي موحد، لحماية المصطافين والتأكد من عدم تجاوزهم الخط المسموح به في السباحة على الشاطئ، أو تعرضهم للغرق.

من جهته أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، أنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فقد تمت إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ، كما تم رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي ضمن خطة الاستعدادات لبدء استقبال الزائرين، خلال موسم الصيف، في إطار تجهيز مدينة جمصه لتأخذ موقعها كمدينة ساحلية سياحية بين المدن بل وتنافس تلك المدن، وتجذب المزيد من الزائرين والرواد إليها لقضاء أوقاتهم.

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