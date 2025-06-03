حي غرب المنصورة يشن حملة مكبرة ومداهمة لأماكن تواجد الفريزة والنباشين

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس الحي ضرباتها المتتالية على النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم ومصادر مهامتهم تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكثفة لرئاسة غرب المنصورة

على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

قاد الحملة أحمد عــرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الأشغالات والمتابعة الميدانية، وفريق العمل

مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين



وتم خلال الحملة مداهمة اماكن تواجد الفريزة والنباشين بمنطقة حى الجامعة ومصادرة كميات من جوانى الفرز الخاصة بهم تمهيدا" لإتخاذ الإجراءات القانونية.

التعامل العاجل مع الشكاوى

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة على الحرص الدائم على التعامل العاجل مع الشكاوى التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

تكثيف حملات الإشغالات دون تهاون أو تقاعس



وشدد على تكثيف حملات الإشغالات دون تهاون أو تقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية

تذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين



وأشار إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.



وأكد على مواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق ، وذلك طبقا للقانون والتعليمات وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية.

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