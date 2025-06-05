دوري الأمم الأوروبية يقترب من محطته الأخيرة.. مواجهة نارية بين إسبانيا وفرنسا الليلة بنصف النهائي.. صراع خاص بين مبابي ويامال.. والبرتغال تنتظر المتأهل للمباراة النهائية

يستضيف ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الخميس مواجهة نارية بين إسبانيا وفرنسا، في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتعد مباراة الليلة بين إسبانيا ضد فرنسا هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، بعد اللقاء الشهير في نهائي نسخة 2021، والذي حسمته فرنسا لصالحها بنتيجة 2-1.

ويلتقي المتأهل من مباراة فرنسا ضد إسبانيا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل في ألمانيا.

وحسم البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو تأهله للنهائي بعد الفوز أمام ألمانيا 2-1 في لقاء مثير مساء الأربعاء بالدور نصف النهائي للبطولة.

ويسعى منتخب إسبانيا بطل أوروبا، للفوز والعبور إلى النهائي لمواصلة رحلته نحو الحفاظ على لقب دوري الأمم الأوروبية.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لمصالحه جماهيره بعد الخيبة الأخيرة في يورو 2024، والثأر من الخسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي (1-2).

وتمثل المواجهة في نصف النهائي بين آخر منتخبين فازا بدوري الأمم الأوروبية، تحديا كبيرا في السعي الدائم لتحطيم الأرقام القياسية للمنتخب الإسباني، في ظل حسابات معلقة مع فرنسا، وبهدف أن يصبح أول من يحتفظ باللقب في هذه البطولة الحديثة.

وسيكون التحديات كبيرة للغاية بالنسبة لمنتخب إسبانيا، مثل التي واجهها في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث واجه في طريقه إلى المجد منتخبات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، ليصبح المنتخب الأول الذي يفوز بأربعة ألقاب أوروبية.

ويجب على منتخب اسبانيا، لتمديد ديناميكية الفوز وتحقيق لقبه الأوروبي الثالث على التوالي، تجاوز منتخب فرنسا القوي بدنيا الذي يملك أيضا خط هجوما مرعبا، بأسماء مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، المتنافسين على الكرة الذهبية، والنجم الصاعد في كرة القدم الأوروبية، ديزيريه دوي.

مباراة خاصة بين يامال ومبابي

ويضرب مبابي موعدًا جديدًا مع يامال، ويتطلع هداف الديوك لتحسين سجل المواجهات المباشرة مع واعد كتالونيا، حين يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا وهو تكرار للقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وستكون مباراة اليوم الخميس فرصة جديدة لمبابي من أجل تعويض موسم صفري مخيب مع ريال مدريد، إذ يستهدف التأهل للنهائي والحفاظ على فرصه في حصد لقب هذا الموسم.

بينما يسعى يامال لاستكمال مسيرته المميزة مع برشلونة، بعد موسم جيد توج فيه بلقبي الدوري والكأس، وربما تعزيز فرصه للفوز بالكرة الذهبية، خصوصًا أنه يواجه عثمان ديمبلي، أوفر المرشحين حظًا في الوقت الحالي بعد تتويجه بـ4 ألقاب مع سان جيرمان.

تفوق كاسح ليامال أمام مبابي

رغم أن كفة المقارنة مع يامال تميل لصالح مبابي، الذي توج بكأس العالم، ويملك خبرة أكبر، لكن الإسباني الذي لم يكمل بعد عامه الـ18 بات يمثل عقدة للفرنسي، إذ تقابلا في 7 مناسبات مختلفة بكل البطولات، حسم 6 مباريات، وخسر واحدة فقط.

البداية كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، حين كان مبابي يدافع عن ألوان فريقه السابق باريس سان جيرمان.

تفوق برشلونة خارج أرضه بنتيجة 3-2 ذهابًا، لكنه تلقى هزيمة قاسية في عقر داره 1-4 في مباراة الإياب، وهي المباراة التي شهدت تسجيل النجم الفرنسي هدفين، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف النهائي.

تلك الرباعية مثلت الهزيمة الوحيدة ليامال على يد مبابي، حيث رد النجم الإسباني الشاب بـ5 انتصارات متتالية.

وقاد يامال منتخب إسبانيا للفوز على فرنسا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي "يورو 2024"، حيث سجل هدفًا رائعًا، علمًا بأنه ساهم في تتويج "لا روخا" باللقب لاحقًا.

لم تتوقف انتصارات يامال عند هذا الحد، وإنما قاد برشلونة لسحق ريال مدريد برباعية نظيفة في الدور الأول من الليجا، في أول كلاسيكو لمبابي، حيث سجل الإسباني الشاب هدفًا واحدًا.

وفي كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، سجل كل من النجمين هدفًا لكن البارسا اكتسح غريمه مرة أخرى 5-2.

وتواصلت هيمنة يامال في كلاسيكو نهائي كأس الملك، إذ فاز البارسا بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقت إضافي، رغم تسجيل مبابي هدف.

وفي آخر مواجهة بينهما، كرر يامال تفوقه بفوز جديد على مبابي 4-3 في الدور الثاني من الدوري الإسباني، رغم "هاتريك" نجم ريال مدريد.

ورغم تفوق يامال على مبابي في المواجهات المباشرة سواء في الأندية أو الصعيد الدولي، إلا أن تأثير النجم الفرنسي أكبر على المستوى الفردي.

وخلال مواجهات النجمين، سجل مبابي 7 أهداف، منها ثلاثية في الكلاسيكو، مقابل 4 فقط للإسباني الشاب.



ويبدو أن يامال كسب معركة أخرى خارج الملعب، تمثلت في القيمة السوقية، إذ تصدر قائمة أغلى اللاعبين في العالم، وفقًا لتقرير نشره المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وحسب التقرير، جاء نجم برشلونة على رأس القائمة بـ402.3 مليون يورو، بينما احتل مبابي المركز الرابع بقيمة 192.5 مليون يورو، وهو اللاعب الأكبر سنا بين أصحاب المراكز العشر الأولى.

اللافت أن يامال لم يتجاوز بعد عامه الـ18، بينما يقترب مبابي من عامه الـ27، ما يفسر جزئيًا هذا التفاوت الكبير في القيمة السوقية.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتنطلق صفارة المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناة beIN Sports HD3.

حكم مباراة فرنسا ضد إسبانيا

وعلى صعيد متصل سيدير الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي إسبانيا وفرنسا.

وسيساعده في المباراة الحكمان ستيوارت بيرت، وجيمس مينوارينغ على خط التماس، بينما سيكون أندرو مادلي الحكم الرابع.

كما سيتولى الحكم الأسترالي جاريد جيليت والحكم الإنجليزي مايكل ساليسبري مهمة تقنية الفيديو المساعد (VAR).

وخلال مسيرته، أدار أوليفر العديد من المباريات للمنتخبين الإسباني والفرنسي، وكذلك لأندية من البلدين في البطولات الأوروبية.

وكانت آخر مبارياته كانت بين ريال بيتيس وفيورنتينا في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي 2022 التي فاز فيها ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت 2-0.

وسبق لأوليفر أن أدار مباراة فرنسا وكرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في سانت دينيس، والتي انتهت بفوز فرنسا 2-0 وتأهلها بركلات الترجيح 5-4.

كما أدار مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2020، التي فازت بها إسبانيا 3-0، ومباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي البطولة ذاتها، والتي حسمتها فرنسا بركلات الترجيح.

في يورو 2020، أدار أوليفر مباراة المجر وفرنسا (1-1)، ومباراة سويسرا وإسبانيا (1-1)، وفازت إسبانيا بركلات الترجيح 3-1).

كما أدار آخر خسارة لإسبانيا في مباراة ودية أمام كولومبيا في لندن يوم 22 مارس 2024، والتي انتهت بنتيجة 0-1 بهدف دانييل مونيوز.

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