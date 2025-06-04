الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

لامين يامال يستعد لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية بـ لوك جديد (فيديو)

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

دوري الأمم الأوروبية، ظهر لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، بـ لوك جديد قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة نارية أمام نظيره الفرنسي، غدا الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا 

 ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

وأعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، قائمة الفريق التي ستواجه فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي ستقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا في شتوتجارت.

وشهدت قائمة إسبانيا عودة فرانشيسكو إيسكو قائد فريق ريال بيتيس، وأيضًا تواجد جافي لاعب فريق برشلونة للمرة الأولى منذ عام 2023.

 قائمة منتخب إسبانيا

القائمة شهدت تواجد سداسي برشلونة، لامين، كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو وفيرمين لوبيز، ومدافع ريال مدريد ديان هويسين، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، وأليكس ريميرو.

الدفاع: بيدرو بورو، أوسكار مينجويزا، لو نورماند، فيفيان، كوبارسي، هويسين، جريمالدو، كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي، ميكيل ميرينو، بيدري، جافي، فيرمين، إيسكو، باينا، فابيان.

 

خط الهجوم: لامين، نيكو ويليامز، يريمي بينو، داني أولمو، سامو، موراتا وأويارزابال.

أبرز المستبعدين عن القائمة:

إريك جارسيا، لاعب برشلونة.

راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد.

فيران توريس، لاعب برشلونة.

رودري، لاعب مانشستر سيتي.

خوان جارسيا، حارس مرمى إسبانيول.

إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة.
 

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

 جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيلتقي نظيره البرتغال، اليوم الأربعاء  ، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال، بالفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية،  يوم 8 يونيو الجاري، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

 

 الخاسران من كلا المباراتين، سيلتقيان في مواجهة حسم المركز الثالث والرابع، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت "القاهرة ومكة المكرمة".

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