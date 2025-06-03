موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ألمانيا يوم الخميس المقبل لمتابعة مباراة منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتستضيف ألمانيا منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الحالية.

وتشهد منافسات نصف نهائي البطولة القارية مواجهة أخرى تجمع بين ألمانيا والبرتغال لتحديد طرفي المباراة النهائية.

موعد مباراة إسبانيا ضد فرنسا

تقام المباراة على ملعب MHP Arena في مدينة شتوتجارت الألمانية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا

وتذاع مباراة إسبانيا أمام فرنسا عبر قناة bein sports 3 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.



يامال ومبابي

يتصدر الصدام المرتقب بين لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا المشهد في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتجدد الصراع بين يامال ومبابي بعد موسم شاق بين الثنائي، بعدما قاد يامال فريقه برشلونة لاقتناص لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك من أنياب ريال مدريد بانتصارات عريضة، بجانب حسم لقب الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع الريال بقيادة مبابي.



ونجح النجم الفرنسي في حصد لقب هداف الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد عقب انتقاله قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده.





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