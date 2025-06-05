مزامير داوود تصدح في يوم عرفة، خريطة التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس “يوم عرفة” 9 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 5 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل
الساعة ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي غافر - فصلت ومدة التلاوة / ۳۱ ق
الساعة ٠١:٠٠ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٢٩ق
الساعة ٠٢:١٧ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / ٣١ ق
الساعة / ٠٤:٣٨ تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الأحقاف. - محمد - الفتح - الحجرات ومدة التلاوة / ٣١ ق
ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية : قالون الساعة 20:14
تليها المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية : ورش الساعة 21:00
ثم الختمة المرتلة متعددة القراء
الساعة 01:53 تلاوة للقارئ محمود صديق المنشاوي / من آية ۲۷ من سورة الفتح حتى آية ٣٠ من سورة الذاريات / ٢٧:٠٥ ق
تلاوات القرآن المجود
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي النحل / الطارق 30ق
19:21 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة يوسف 45
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأنعام 31ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورة الرعد 44ق
02:49(قبل الفجر) للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق
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