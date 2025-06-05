الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مزامير داوود تصدح في يوم عرفة، خريطة التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم

قراء اذاعة القرآن
قراء اذاعة القرآن الكريم.فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس “يوم عرفة” 9 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 5 يونيو 2025 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

 برنامج إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة: تلاوات المصحف المرتل 

الساعة  ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الزمر - غافر ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٨:٥٤  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سورتي غافر - فصلت ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة  ٠١:٠٠  تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / ٢٩ق

الساعة  ٠٢:١٧  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية – الأحقاف ومدة التلاوة / ٣١ ق

الساعة / ٠٤:٣٨  تلاوة للقارئ  محمد صديق المنشاوي  ما تيسر من سور الأحقاف. - محمد - الفتح - الحجرات ومدة التلاوة / ٣١ ق

ثم فقرة  المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية  : قالون الساعة 20:14

تليها المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية  : ورش   الساعة 21:00

ثم الختمة المرتلة متعددة القراء 

الساعة 01:53 تلاوة للقارئ  محمود صديق المنشاوي / من آية ۲۷ من سورة الفتح حتى آية ٣٠ من سورة الذاريات / ٢٧:٠٥ ق

 تلاوات القرآن المجود 

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي النحل / الطارق 30ق

19:21 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة يوسف    45

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأنعام   31ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورة الرعد  44ق

02:49(قبل الفجر) للشيخ عبد العزيز علي فرج  وما تيسر من سورة الإسراء   30 ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة الخريطة الكاملة للتلاوات تلاوات إذاعة القرأن الكريم يوم عرفة

الأكثر قراءة

بينهم 4 دول عربية، ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى أمريكا بعد الهجوم الذي نفذه مصري

دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)

بعد إطلاقها رسميا، خطوات تفعيل خدمات الجيل الخامس على الهواتف

قاض أمريكي يوقف ترحيل أسرة المصري منفذ هجوم كولورادو

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محامي أرملة شيكا يعلن صدور قرار وصاية على صغارها ويتخذ إجراءات ضد المشهرين بها

لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)

اليوم، فرنسا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

13 يوما.. إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة يوم عرفة 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية