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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره  بيراميدز اليوم الخميس في نهائي كأس مصر  موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية. 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

 

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

تأهل الزمالك وبيراميدز إلى نهائي كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.
وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

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  نهائي مكرر 

 مباراة اليوم الخميس تعد نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة. 

 

يدخل بيراميدز المباراة منتشيا بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما يأمل في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

فيما يسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج بموسم صفري بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري وكأس الرابطة المحلية. 

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