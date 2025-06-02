أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

منفذ هجوم كولورادو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع فيديو لـ محمد صبري سليمان، 45 عامًا، المصري الجنسية والمشتبه به في الهجوم الذي استهدف مجموعة مؤيدة للكيان الصهيوني في بولدر بـ ولاية كولورادو.

أول ظهور للمصري منفذ هجوم كولورادو

ويظهر المقطع المشتبه به محمد صبري سليمان وهو يمسك زجاجتين في يده، ويصرخ في وجه عدد من الأشخاص قائلًا: "أنتم تقتلون الأطفال.. فلسطين حرة"، فيما تحدث أحد الأشخاص في الفيديو قائلًا: "أنه يحمل زجاجة كحول"، وأثار المقطع حالة من المخاوف، حيث آثر البعض الابتعاد عنه.

جدير بالذكر أن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أعلنت عن مصادر رفيعة، اليوم الإثنين، أن المشتبه به في الهجوم على المتظاهرين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف)، هو مواطن مصري.



وأكدت شبكة "فوكس نيوز" أن محمد صبري سليمان يقيم بشكل غير قانوني بعد انتهاء تصريح دائرة الهجرة والمواطنة الخاص به في 28 مارس الماضي.

كما أعلنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المشتبه به الذي هاجم عددًا من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بولدر بواسطة زجاجة حارقة (مولوتوف)، يدعى محمد سليمان، وأنه وتم اعتقاله من دون أن يبدي أي مقاومة.

محمد صبري سليمان دخل أمريكا بتأشيرة سياحية

كما كشفت مصادر أمنية أمريكية أن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف مجموعة مؤيدة للكيان الصهيوني في بولدر بـ ولاية كولورادو كان مقيمًا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

المشتبه به المصري محمد صبري سليمان، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد الهجوم الذي ادى إلى سقوط ستة جرحى في بولدر بولاية كولورادو. pic.twitter.com/Isn4NbgMDw — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 2, 2025



وأشارت شبكة "فوكس نيوز"، إلى أن محمد صبري سليمان، 45 عامًا مصري الجنسية دخل الولايات المتحدة بـ تأشيرة سياحية عام 2022 خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأفادت التقارير بأن سليمان وصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في أغسطس 2022، وكان مسموحًا له بالبقاء حتى فبراير 2023، لكنه قدم طلبًا للهجرة في سبتمبر 2022 وحصل على تصريح عمل في مارس 2023 انتهت صلاحيته الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الأمريكية: إن "سليمان هاجم مجموعة صهيونية تدعى "اركض من أجل حياتهم"، التي تنظم فعاليات للمطالبة بإطلاق سراح أسرى الاحتلال لدى حركة حماس، حيث كان يصرخ قائلًا: "حرية لفلسطين" أثناء الهجوم بالقرب من محكمة المقاطعة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عامًا، بينهم حالة حرجة، حيث أشارت التقارير أن المهاجم استخدم مواد حارقة.

المهاجم المصري يواجه اتهامات بتنفيذ عمل إرهابي

ويواجه سليمان اتهامات بتنفيذ "هجوم إرهابي مستهدف"، بحسب السلطات الأمريكية، حيث تم احتجازه في سجن مقاطعة بولدر.

وعلق ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، منتقدًا سياسة الهجرة الحالية، واصفا إياها بـ"الانتحارية"، في إشارة إلى منح المهاجم تصريح عمل رغم وضعه غير القانوني.



ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات موسعة في الحادث، الذي صنفه كعمل "عنف بدوافع أيديولوجية"، بينما لم تُعلن بعد التهم الرسمية الموجهة للمشتبه به.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) قد أكد أن الوكالة تحقق في "هجوم استهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وقال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عبر منصة "إكس": "نحن على علم بهجوم استهدف تظاهرة داعمة لكيان الاحتلال الصهيوني في مدينة بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل"، مضيفا أن "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، بمدينة بولدر.



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