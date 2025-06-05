أرقام استثنائية للزمالك في كأس مصر قبل نهائي 2025.. الأبيض صاحب أول بطولة والأكثر تتويجا بالألفية الجديدة

نهائي كأس مصر، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس نحو ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2024-2025.

وترصد السطور التالية أرقام مثيرة من بطولة كأس مصر أقدم بطولة للأندية في قارة أفريقيا، وذلك قبل نهائي نسخة 2024-2025 بين الزمالك وبيراميدز.

الزمالك أول فريق يتوج باللقب

ويعد الزمالك أول فريق يفوز بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 5-0 في نهائي عام 1922.

كما يحمل الزمالك أرقام استثنائية في كأس مصر خاصة أنه النادي الوحيد الذي فاز باللقب لأربع سنوات متتالية مرتين وذلك من 1957 إلى 1960 ومن 2013 إلى 2016.

وفي السنوات الـ10 الأخيرة حقق الزمالك لقب الكأس 5 مرات، منهم 3 مرات على حساب الأهلي (2015، 2016، 2021)، وأخرى على حساب بيراميدز والثانية على حساب سموحة.

عدد بطولات الكأس للزمالك والأندية التي توج الزمالك على حسابها

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر 28 مرة وجاءت كالتالي ضد الأهلي (9 مرات)، ضد الاتحاد (5 مرات)، ضد غزل المحلة وسموحة (مرتان)، ضد بلدية المحلة وإنبي والإسماعيلي والمصري والأولمبي والشرطة ووادي دجلة وبيراميدز (1 مرة) + لقبان مناصفة مع النادي الأهلي.

الزمالك صاحب أكبر فوز في النهائيات

ويمتلك الزمالك رقما مميزا بأنه صاحب أكبر فوز في مباراة نهائية في الكأس وذلك في نهائي 1944 بينه وبين غريمه الأهلي، حيث انتهت المباراة بفوز الأبيض 6-0، بالاشتراك مع نتيجة نهائي كأس مصر 1950 حين فاز الأهلي بنفس النتيجة على الترسانة.

الأكثر تتويجا في الألفية الجديدة

كما ينفرد الزمالك برقم مميز ببطولة كأس مصر منذ الألفية الجديدة، حيث يتصدر جدول ترتيب الفرق الأكثر حصولًا على البطولة من عام 2000.

المركز الأول: الزمالك برصيد 9 بطولات خلال نسخ “2002-2008- 2015-2014- 2015- 2016- 2018- 2019- 2021”.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 8 بطولات خلال نسخ “2001 - 2003- 2006 - 2007- 2017- 2020 - 2022 - 2023”.

المركز الثالث: حرس الحدود وإنبي برصيد بطولتين.

المركز الرابع: الإسماعيلي والمقاولون وبيراميدز بطولة واحدة.

أبطال كأس مصر علي مدار التاريخ

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 39 مرة، كان آخرها في النسخة قبل الماضية حينما حصد الكأس على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقبًا، فيما نجح الاتحاد السكندري والترسانة في التتويج بلقب الكأس ست مرات لكل منهما.

وفاز المقاولون العرب باللقب ثلاث مرات، بينما توج كل من الأولمبي، الإسماعيلي، إنبي، وحرس الحدود باللقب مرتين.

كما توجت أندية الترام، القناة، المصري، وبيراميدز باللقب مرة واحدة في تاريخها.

السجل الذهبي لأبطال كأس مصر

- الأهلي "39" بطولة منهم مرتين مشاركة مع الزمالك

- الزمالك "28" بطولة منهم مرتان مشاركة مع الأهلي

- الاتحاد السكندري "6" بطولات

- الترسانة "6" بطولات

- المقاولون العرب "3" بطولات

- الإسماعيلي "2" بطولة

- الأوليمبي "2" بطولة

- إنبي "2" بطولة

- حرس الحدود "2" بطولة

- المصري "1" بطولة

- القناة "1" بطولة

- الترام "1" بطولة

- بيراميدز "1" بطولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.