إنفانتينو يهنئ بيراميدز بدوري الأبطال ويؤكد مشاركته في كأس العالم 2029

هنأ السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، نادي بيراميدز وممدوح عيد رئيس النادي، بمناسبة حصوله على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 على حساب صن داونز في إنجاز تاريخي للنادي.

إنفانتينو يهنئ بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

وجاء في الخطاب المرسل من رئيس الفيفا إلى ممدوح عيد:

تهانينا لنادي بيراميدز

عزيزي الرئيس،

وفي يوم الأحد 1 يونيو، فاز نادي بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025، وأود أن أكرر تهنئتي الصادقة على هذا الإنجاز التاريخي للنادي، وعلى التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029!

من خلال هذه الرسالة، أود أيضًا أن أنقل تحياتي إلى جميع الذين ساهموا في هذه النتيجة، اللاعبين، والمدرب، وكذلك الجهاز الفني والطبي، وبالطبع الجماهير.

لا شك أن هذا الإنجاز قائم على العمل الجاد والاحترافية والاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الشغف وحب اللعبة. كل هذا يبشر بالخير لمستقبل واعد للغاية، وسيمهد الطريق بلا شك للنجاح في المستقبل.

وتابع: "بينما أشكركم وناديكم على دعمكم المستمر وعملكم وتفانيكم من أجل تطوير كرة القدم في بلدكم وحول العالم، أتطلع، سيدي الرئيس، إلى رؤيتكم قريبًا جدًا.

مع خالص التحيات،

جياني إنفانتينو

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في مشاركته الثانية فقط في البطولة القارية وبعد أقل من سبع سنوات على تأسيس النادي، بعد فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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