ضربة لـ مخطط التهجير، مجموعة أمريكية تنهي مشاركتها في صندوق إغاثة غزة

في ضربة لمخطط تهجير سكان غزة، أنهت "مجموعة بوسطن الاستشارية" المشاركة في تأسيس صندوق إغاثة غزة، تعاملها مع شركة المساعدات الأمريكية في القطاع وسحبت موظفيها من تل أبيب.

مجموعة بوسطن الاستشارية تنسحب من صندوق غزة

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الصندوق و"مجموعة بوسطن الاستشارية" لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن صندوق إغاثة غزة سيواجه صعوبة في العمل بدون الشركة.

وكانت مجموعة بوسطن الاستشارية، تعاقدت مع الشركة خريف العام الماضي، وشارك مستشاروها في تخطيط أنشطة الصندوق بالتعاون الوثيق مع إسرائيل.

ولم يحدد تقرير الصحيفة الأمريكية، سبب توقف الشركة الاستشارية عن التواصل مع صندوق إغاثة غزة.

فشل عملية توزيع المساعدات على سكان غزة فى جنوب القطاع

ووفق واشنطن بوست، حددت الشركة الاستشارية التكاليف التي أنفقت على التعاقد مع المقاولين الذين بنوا مراكز توزيع مساعدات الصندوق في جنوب قطاع غزة، والتكاليف المرتبطة بنقل المساعدات.

غزة، فيتو

ووفق أحد المصادر، فإن مستشاري الشركة "هم من أداروا العملية".

وأفادت "واشنطن بوست" أن متحدثا باسم "مجموعة بوسطن الاستشارية" قال: إن "شركته قدمت دعما مجانيا للعملية الإنسانية ولم يكن من المتوقع أن تتقاضى أجرا مقابل عملها.

فيما نفى مصدر مطلع على عمليات الشركة هذا الادعاء، قائلًا إن "مجموعة بوسطن الاستشارية" قدمت فواتير شهرية بلغ مجموعها أكثر من مليون دولار.

يشار إلى أن هذه ليست أول شركة استشارية تنهي علاقتها التجارية مع المؤسسة، ففي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق جيك وود، استقالته الفورية من منصبه، وعلل ذلك آنذاك قائلا: "من المستحيل تنفيذ البرنامج مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التمييز والاستقلالية وهي مبادئ لن أتنازل عنها".

وأعلنت "مؤسسة بوسطن الاستشارية" أمس الثلاثاء، أنها وزعت أكثر من سبعة ملايين حصة غذائية على السكان منذ أن بدأت تشغيل مراكزها في غزة الأسبوع الماضي.

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