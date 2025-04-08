ماكرون يوجه الشكر لأطقم الإسعاف المصري على الدور الإنساني في أزمة غزة

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لأطقم الإسعاف المصرية على الدور الإنساني الاستثنائي الذي قدموه خلال الأزمة الإنسانية التي ألمّت بقطاع غزة.



جهود الإسعاف المصري في إغاثة الأشقاء من مصابي قطاع غزة المكلوم

وتفقد رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، واصطحبه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، لتفقد جهود الإسعاف المصري في إغاثة الأشقاء من مصابي قطاع غزة المكلوم جراء العدوان الغاشم الذي عصف بهم، والذي دخل عامه الثاني.

إجلاء الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة إلى الداخل المصري

تضمنت الجولة شرحًا وافيًا من الدكتور خالد عبد الغفار لدور الإسعاف المصري المحوري في إغاثة وإجلاء الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة إلى الداخل المصري لتلقي العلاج في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة وحتى الآن، عبر أكثر من 150 مركبة إسعافية مجهزة كوحدة عناية مركزة، مدعومة بأكثر من 750 من أفراد الأطقم الإسعافية والفرق الطبية.

كما استعرض الدكتور عمرو رشيد خلال الجولة التجهيزات الطبية والإسعافية لأسطول الإسعاف المصري المرابط عند معبر رفح البري، ودوره خلال الأشهر الماضية في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية تجاه أهلنا في غزة عبر إجلاء الآلاف من المصابين والحالات الطبية الطارئة التي تستوجب رعاية طبية خاصة إلى الداخل المصري لتلقي العلاج.

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