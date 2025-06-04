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خارج الحدود

الحكومة البريطانية تعرقل مناقشة مشروع قانون غزة بعد دقائق من موافقة البرلمان

غزة، فيتو
غزة، فيتو

عرقلة الحكومة البريطانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون غزة، الساعى لفتح تحقيقا حول انخراط الحكومة فى العدوان على القطاع.

الحكومة البريطانية تعرقل مشروع قانون غزة

ووفق قناة "الجزيرة" القطرية، رفضت الحكومة البريطانية السماح للبرلمان بمناقشة مشروع قانون غزة، الساعي لفتح تحقيق بمدى انخراط حكومة لندن بحرب غزة، بعد دقائق من موافقة النواب عليه.

 

وقال النائب والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربن، فى وقت سابق من اليوم، إنه سيقدم الأربعاء مشروع قانون للتحقيق في تورط بريطانيا في عمليات إسرائيل العسكرية بقطاع غزة.

مشروع قانون غزة يهدف لكشف تورط بريطانيا فى الحرب

وأضاف الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، "على النواب أن يقرروا إن كانوا سيدعمون التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية أو سيعيقونه".

 

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات.

 

وأشار كير ستارمر، إلى أن بريطانيا تعمل مع الحلفاء لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددًا على أن "ما تقوم به إسرائيل لا يطاق".

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رئيس وزراء بريطانيا: الوضع في غزة مروع ويجب السماح بدخول المساعدات

 

 

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