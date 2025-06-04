العدوان على غزة، موقف عمال ميناء مارسيليا يكشف عورة الإدارة الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة.

أمريكا تستخدم حق الفيتو لإجهاض قرار وقف إطلاق النار

ونقل موقع "إكسيوس" عن مسئولين إسرائيليين قولهما: إن "أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستصوّت بحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لـوقف فوري للحرب في قطاع غزة".

وتمت صياغة القرار المرتقب التصويت عليه، من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين.

عمال ميناء مارسيليا يرفضون تحميل شحنة أسلحة إلى إسرائيل

وفي الوقت الذي تحمي فيه الإدارة الأمريكية كيان الاحتلال وتوفر له الغطاء الدولي لاستمرار إبادة شعب أعزل، أعلن الاتحاد العام لنقابة عمال المواني الفرنسي في ميناء جولف دي فوس، رفضه تحميل شحنة أسلحة فى ميناء مرسيليا موجهة إلى إسرائيل.

وأكدت نقابة عمال المواني فى مارسيليا، عدم مشاركتها في الإبادة الجارية بحق الفلسطينيين.

بيان اتحاد عمال الموانئ، فيتو

وجاء الرفض، بعد ساعات من تحقيق لموقع Disclose كشف عن تحرك باخرة إسرائيلية غدا ٥ يونيو من الميناء محملة بـ ١٤ طن عتاد عسكري إلى الاحتلال الإسرائيلي.

عمال الميناء يرفضون تحميل شحنة قطع أجزاء رشاش

وأوضح الاتحاد العام لنقابة عمال الموانئ، أن الشحنة تعود لشركة "يوربيانك" كانت مخصصة للتصدير إلى ميناء حيفا، والأجزاء مخصصة لمدافع رشاش يستخدمها جيش الاحتلال فى مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطينى.

وأوضحت النقابة أنها أبلغت أرباب العمل والسلطات المختصة برفض تحميل الشحنة، وبعد التحقيق من محتواها تم عزل الحاوية وعدم تحميلها على السفينة المتجهة إلى حيفا.

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