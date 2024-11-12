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خارج الحدود

منظمات إغاثة: إسرائيل تسببت في مجاعة لـ800 ألف مدني بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت منظمات إغاثة أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسببت في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة.

وقالت منظمات الإغاثة الأمريكية: "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية فشلها في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة، وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين".

وأضافت منظمات الإغاثة الأمريكية: إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة.

 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,665  شهيدا و103,076 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.


العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت وزارة الصحة بغزة: "قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال 48 ساعة".

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

 

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