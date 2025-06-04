21 لاعبا فقط بقائمة منتخب الناشئين في كأس العالم بقطر

منتخب الناشئين، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم بقطر، التي تقام في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبلين

وأكد المصدر، أن لائحة الفيفا حددت قائمة المنتخبات في مونديال الناشئين بـ21 لاعبا فقط، في حين أن قائمة الفريق كانت تضم 22 لاعبا فقط في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب بحسب لائحة الكاف.

قائمة منتخب الناشئين في المونديال

وتابع المصدر، أن الحديث عن قائمة منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم القادمة في قطر سابق لأوانه، فالبطولة لا يزال يتبقى عليها قرابة خمسة شهور، كما أن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل المونديال، ستساهم بشكل كبير في حسم القائمة النهائية للفراعنة الصغار في المونديال.

أحمد الكاس، فيتو

الكأس يطلب 10 مباريات ودية

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت فيتو، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أحمد الكاس، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات أوروبية وعربية وآسيوية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أمريكا الجنوبية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي.

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