الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تمرد داخل الجيش الإسرائيلي، مئات الجنود القدامى في لواء جولاني يطالبون بوقف الحرب على غزة

تمرد داخل الجيش الإسرائيلي
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن مئات الجنود القدامى في لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي انضموا لعريضة سلاح الجو المطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب.

مئات الجنود القدامى في لواء جولاني يطالبون بوقف الحرب 

وقالت الصحيفة العبرية، إن من بين الموقعين على العريضة قادة سابقين للواء جولاني وجنرالات وضباطا كبارا سابقين في اللواء، كما وقع 315 جنديا من خريجي وحدات النخبة والمشاة على عريضة سلاح الجو.

وفي وقت سابق قرر  جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقليص قوات الاحتياط عقب الاحتجاجات في صفوفه أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

 

أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط بجيش الاحتلال

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية"، عن مصادر في جيش الاحتلال قولها، إن أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

وتابعت المصادر، أن قرار عزل جنود احتياط وقعوا على عريضة الاحتجاج جاء بضغط من المستوى السياسي.

لافتة، إلى أن الجيش قرر تقليص عدد قوات الاحتياط بمناطق القتال، وتقليص الاستدعاءات عقب الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي لواء جولاني قوات الاحتياط

مواد متعلقة

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة، ووزير جيش الاحتلال: سيطرنا على 30% من غزة

استشهاد 23 فلسطينيًا بينهم 12 طفلًا في خيام للنازحين بغارات جيش الاحتلال
ads

الأكثر قراءة

مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2.25% في ثاني اجتماعات 2025

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

احتجاز رئيس، إسرائيل تمنع محمود عباس من مغادرة رام الله لزيارة سوريا

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يبلس، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة الروم (فيديو)

رئيس دينية الشيوخ: حب الشعب المصري لآل البيت يتفق مع صحيح الدين

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية