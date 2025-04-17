تمرد داخل الجيش الإسرائيلي، مئات الجنود القدامى في لواء جولاني يطالبون بوقف الحرب على غزة

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن مئات الجنود القدامى في لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي انضموا لعريضة سلاح الجو المطالبة بإعادة الأسرى ووقف الحرب.

مئات الجنود القدامى في لواء جولاني يطالبون بوقف الحرب

وقالت الصحيفة العبرية، إن من بين الموقعين على العريضة قادة سابقين للواء جولاني وجنرالات وضباطا كبارا سابقين في اللواء، كما وقع 315 جنديا من خريجي وحدات النخبة والمشاة على عريضة سلاح الجو.

وفي وقت سابق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقليص قوات الاحتياط عقب الاحتجاجات في صفوفه أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط بجيش الاحتلال

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية"، عن مصادر في جيش الاحتلال قولها، إن أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

وتابعت المصادر، أن قرار عزل جنود احتياط وقعوا على عريضة الاحتجاج جاء بضغط من المستوى السياسي.

لافتة، إلى أن الجيش قرر تقليص عدد قوات الاحتياط بمناطق القتال، وتقليص الاستدعاءات عقب الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب.

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