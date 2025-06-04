حملات مكبرة على محال الجزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في دمياط

كثفت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة دمياط، حملاتها التفتيشية على محال الجزارة والمجازر، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، وبمشاركة الجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية.

حملات تفتيشية علي محال الجزارة والمجازر بدمياط

متابعة ميدانية للتأكد من صلاحية اللحوم والتزام الذبح داخل المجازر

جاءت هذه التحركات بناء على توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، لضمان سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الحملة ضرورة الالتزام الكامل بعدم الذبح خارج المجازر الحكومية، حمايةً للبيئة، ومنعا للتلوث والمظاهر غير الحضارية.

تحرير محاضر بيئة ونظافة ضد الذبح العشوائي في الشوارع

شددت المحافظة على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه من يثبت قيامه بالذبح خارج المجازر المعتمدة، سواء من أصحاب المحال أو المواطنين، بما في ذلك تحرير محاضر بيئية ومحاضر نظافة بحق المخالفين.

المحافظة تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات

وناشدت محافظة دمياط المواطنين بضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات ذبح تتم خارج المجازر، عبر الاتصال بالرقم (2264121)، حرصا على الصحة العامة وسلامة البيئة خلال أيام العيد.

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