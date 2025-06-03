الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظ دمياط يشرف ميدانيا على صرف الأدوية بعيادة التأمين الصحي بالزرقا

محافظ دمياط يشرف
محافظ دمياط يشرف على صرف الأدوية بعيادة التأمين الصحي

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بمدينة الزرقا، للإشراف على عملية صرف الأدوية ومتابعة مستوى الأداء داخل المنشأة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

محافظ دمياط يتابع صرف الأدوية بعيادة التأمين الصحي بالزرقا
محافظ دمياط يتابع صرف الأدوية بعيادة التأمين الصحي بالزرقا

 

حضور قيادات تنفيذية وبرلمانية

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والنائبة هناء فاروق، والنائب محمود مشعل، عضوا مجلس النواب، إلى جانب الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والمهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

توجيهات فورية لتنظيم العمل وتخفيف المعاناة عن المواطنين

وخلال الزيارة، وجه الدكتور الشهابي بسرعة مخاطبة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، وطلب حضورها الفوري لمتابعة سير العمل وضمان انتظامه. كما شدد المحافظ على أهمية تنظيم عملية صرف الأدوية والتيسير على المواطنين، بما يضمن تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة الخدمة الصحية.

حصر شامل لنواقص الأدوية وتوفيرها

وفي خطوة تهدف إلى دعم استقرار منظومة الدواء، وجه محافظ دمياط بإعداد حصر دقيق وشامل بالأصناف الدوائية التي تعاني من عجز داخل العيادة، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المختصة لتوفيرها في أقرب وقت.

تواصل مباشر مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم

وحرص الدكتور الشهابي خلال الجولة على الاستماع المباشر للمواطنين، حيث ناقش معهم أبرز التحديات التي يواجهونها أثناء الحصول على الخدمة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة الشكاوى والمطالب والعمل على تلبيتها فورًا، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية.

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