اجتماع موسع برئاسة نائب محافظ دمياط لتفعيل مبادرة المنافذ المتنقلة

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الشهابي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لتفعيل مبادرة "المنافذ المتنقلة" التي أطلقتها وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، والأستاذ مجدي عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذة رحاب الموافي، مدير الشؤون الاقتصادية بالمحافظة.

لجنة متابعة للمنافذ وتيسير إجراءات السيارات المتنقلة

وخلال الاجتماع، وجهت نائب المحافظ بتشكيل لجنة متابعة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة سير عمل المبادرة على أرض الواقع، وضمان التزام المستفيدين بسداد القروض، وتحديد أماكن تمركز السيارات المتنقلة، وتيسير حركتها داخل نطاق المحافظة.

كما شددت على ضرورة رفع كفاءة المنافذ الاستهلاكية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبة بسرعة حل أي معوقات قد تواجه الشباب المشاركين بالمبادرة، مع متابعة أداء السيارات بشكل أسبوعي.

50 سيارة متنقلة لتوفير فرص العمل

أكدت المهندسة شيماء الصديق أن المبادرة تأتي في إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل من خلال 50 سيارة متنقلة مخصصة لبيع المواد الغذائية، مع تذليل العقبات الإدارية التي قد تعيق العمل.

ووجهت نائب المحافظ بتكثيف الرقابة على المنافذ من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة السلع المعروضة، التراخيص، وأنواع الأنشطة لضمان الانضباط الكامل.

نائب محافظ دمياط تجتمع لتفعيل مبادرة "المنافذ المتنقلة"

خطة متكاملة للرقابة وتوفير السلع الأساسية واللحوم

في السياق ذاته، تابعت نائب المحافظ استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجهت بضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة العيد، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وشددت على أهمية توفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة، ومنع أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق.

وكيل الوزارة: توفير السلع وتشغيل الشوادر ومحطات الوقود

من جانبه، أكد مجدي عامر، وكيل وزارة التموين، أن المديرية قامت بتشغيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تخصيص خطوط شكاوى ساخنة لاستقبال البلاغات على الأرقام (237986 - 23798).

وأضاف أن المديرية وفرت 2003 طن دقيق، و1.8 طن سكر، و1.2 طن زيت طعام، كما تم إنشاء 32 شادرًا لبيع اللحوم بخصومات تصل إلى 25%، إلى جانب تخصيص 5 مجمعات استهلاكية لبيع اللحوم المجمدة.

ولفت إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، مع زيادة حصة البوتاجاز بنسبة 80%، وتشغيل 24 محطة وقود، ومراقبة 20 مستودع غاز لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.





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