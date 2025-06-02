الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتفقد أنشطة وفعاليات صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظة

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

 تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التي نُظّمت بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي يوافق 31 مايو من كل عام.

 

حضور رسمي ومجتمعي

جاءت الفعاليات بحضور  أيمن الأفندي، المنسق العام للبرامج الوقائية بالصندوق، وعز الدين نور، مدير وحدة حقوق الإنسان، إلى جانب  أكرم فياض، مدير مكتبة مصر العامة.

أنشطة توعوية موجهة للأطفال والنشء

اطلع المحافظ على البرامج والأنشطة التفاعلية التي شملت فقرات تعليمية وترفيهية للأطفال مثل "فكر، لون، اكتب"، و"السلم والدخان"، إلى جانب أنشطة مثل "احكي قصة.. أنت البطل"، والرسم على الوجوه، والرسم الجماعي على جدارية تعبيرية عن مكافحة التدخين، والتي نُفذت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

إشادة ودعم من المحافظ

أشاد الدكتور الشهابي بالأهداف التوعوية للمبادرة، التي تسعى لتعزيز الوعي بمخاطر التدخين والتعاطي، وتثقيف الأسر حول كيفية حماية أبنائهم من هذه السلوكيات الخطرة. كما أعرب عن دعم المحافظة الكامل لمثل هذه الفعاليات الهادفة.

أنشطة صيفية بمدينة رأس البر

في ختام الجولة، وجّه المحافظ الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على جهوده المتميزة، مثمنًا إعلان الصندوق استمرار هذه الأنشطة التوعوية بمدينة رأس البر طوال موسم الصيف، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي.

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الاحتفال باليوم العالمي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم العالمي لمكافحة التدخين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحة الإدمان محافظ دمياط مدير مكتبه مصر مديرية التربية والتعليم وحدة حقوق الانسان وعى المجتمع

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