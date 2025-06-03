موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

تستأنف مسابقة كأس عاصمة مصر 2024-25 مرة أخرى، غدًا الأربعاء، بمباريات الدور نصف نهائي للبطولة، في ظل غياب القطبين؛ الأهلي والزمالك، وبيراميدز، بطل دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تقام مباراة الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، غدًا الأربعاء على إستاد الدفاع الجوي وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بإقامة مباراتين تجمع الإسماعيلي مع سيراميكا والبنك الأهلي مع إنبي، ويقام النهائي يوم 12 يونيو الجاري.

فريق الإسماعيلي، فيتو

جائزة المركز الرابع في كاس عاصمة مصر

ويضمن فريق الإسماعيلي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا باستاد الدفاع الجوي الساعة الثامنة مساء الأربعاء فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر، وفي نفس الموعد ستقام مباراة البنك الأهلي وإنبي على استاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباراتي الإياب

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد الموافق 8 يونيو، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على استاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.