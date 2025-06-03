استئناف كأس عاصمة مصر في غياب الكبار.. مواعيد نصف النهائي والقنوات الناقلة.. سيراميكا يدافع عن اللقب والبنك الأهلي يطمح في الفوز والإسماعيلي يسعى لحفظ ماء الوجه

تستأنف مسابقة كأس عاصمة مصر 2024-25 مرة أخرى، غدًا الأربعاء، بمباريات دور نصف نهائي البطولة، في ظل غياب القطبين؛ الأهلي والزمالك، وبيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بإقامة مباراتين تجمع الإسماعيلى مع سيراميكا والبنك الأهلى مع إنبى، ويقام النهائي 12 يونيو الجاري.

نظام مسابقة كأس مصر

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر"موردن سبورت حاليا" باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا البطولة في المرتين التاليتين.



وقسمت الرابطة الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتين تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتين تضمان 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات قبل بدء مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية، هي: (بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

وشهدت مباريات دور مجموعات كأس الرابطة المصرية خروج فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.



مواعيد ذهاب نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

الأربعاء 4 يونيو

الإسماعيلي ضد سيراميكا – ستاد الإسماعيلية – الثامنة مساءً

البنك الأهلي ضد إنبي – ستاد القاهرة – الثامنة مساءً

مواعيد إياب نصف النهائي لكأس عاصمة مصر

8 يونيو 2025

سيراميكا ضد الإسماعيلي – ستاد المقاولون العرب – الثامنة مساءً

إنبي ضد البنك الأهلي – ستاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

وأقصى سيراميكا كليوباترا نظيره بتروجيت وتأهل البنك الأهلي على حساب مودرن سبورت، وأقصى الإسماعيلي فريق طلائع الجيش، وتأهل إنبي علي حساب حرس الحدود.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس عاصمة مصر

12 يونيو في الخامسة مساءً، ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

موعد مباراة النهائي في كأس عاصمة مصر

12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 لـ25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين

- الوصيف 4 ملايين

-الثالث 2 مليون

-الرابع 1.5 مليون

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش، فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الرابطة

وتأهل عن المجموعة الأولى:

- بتروجيت- المركز الأول.

- مودرن سبورت- المركز الثاني.

المجموعة الثانية:

- البنك الأهلي- المركز الأول.

- سيراميكا كليوباترا- المركز الثاني.

المجموعة الثالثة:

- طلائع الجيش- المركز الأول.

- إنبي "6 نقاط"- المركز الثاني.

المجموعة الرابعة:

- حرس الحدود- المركز الأول.

- الإسماعيلي- المركز الثاني.

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