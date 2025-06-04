لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

ويُقام لقاء الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

ويمكن لجماهير الكرة المصرية متابعة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة أون سبورت 1، والتي قامت بتخصيص المعلق الرياضي مؤمن حسن لتغطية أحداث المباراة.

في بطولة كأس الرابطة المصرية لهذا الموسم، تألق النادي الإسماعيلي مبكرًا وصعد إلى نصف النهائي بعد فوزه على طلائع الجيش في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

في المقابل حقق سيراميكا كليوباترا التأهل بعد تجاوزه فريق بتروجيت في الدور ربع النهائي؛ هذا الأداء جعل كلا الفريقين مرشحين قويين للوصول إلى المباراة النهائية، وما يزيد اللقاء إثارة هو رغبة الإسماعيلي في استكمال سلسلة النتائج الإيجابية، بينما يحاول سيراميكا كليوباترا الحفاظ على آماله لتكرار إنجازاته وحصد اللقب.

مواعيد مباراتي الإياب

وتقام مباراتي الإياب بنصف نهائي كأس عاصمة مصر، يوم الأحد الموافق 8 يونيو الجاري، حيث يواجه فريق سيراميكا نظيره الإسماعيلي على ملعب ستاد المقاولون العرب، وفريق إنبي سيواجه البنك الأهلي على ستاد بتروسبورت، وذلك في تمام الثامنة مساءً. كما تقرر إقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 12 يونيو 2025، في تمام الثامنة مساءً، على أن يتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

جائزة المركز الرابع في كأس عاصمة مصر

ويضمن فريق الإسماعيلي الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.