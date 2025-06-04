الأربعاء 04 يونيو 2025
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صحة ومرأة

الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة للحجاج قبل الوقوف على عرفات

جبل عرفات
جبل عرفات

وجه الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج قبل الوقوف على جبل عرفات حيث ترتفع درجات الحرارة، ويمكن أن يتعرض الحجاج للإصابة بضربات الشمس والجفاف.

 

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان 

وأكد استشاري الوبائيات ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، واستخدام المظلة وشرب الماء حتي لو لم يشعر الحاج بالعطش. 
 كما ينصح  بالانتباه لأعراض الجفاف وطلب الرعاية الصحية في حالة شدة أعراض الجفاف.

كانت ناشدت البعثة الطبية للحج الحجاج المصريين قبل صعودهم إلى جبل عرفات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو الإصابة بضربات الشمس.

 

درجة الحرارة يوم الوقوف بجبل عرفات 

وأشارت بعثة الحج الطبية إلى أن المتوقع حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الوقوف بجبل عرفات يوم الخميس المقبل.

وأكدت أن هذه الأجواء قد تشكل خطرًا بالغًا على صحة الحجاج، خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، وهم يمثلون النسبة الأكبر من الحجاج المصريين هذا العام.

وأوضحت البعثة الطبية، أن التعرض للشمس المباشرة أو السير لمسافات طويلة خلال ساعات النهار يؤدي إلى الإصابة بأعراض قد تبدو في بدايتها بسيطة، لكنها قد تتطور بسرعة إلى مضاعفات صحية خطيرة.

 

خطورة التواجد في الشمس لفترات طويلة يوم عرفة

ونصحت الحجاج  بضرورة عدم التواجد إطلاقًا تحت أشعة الشمس لفترات طويلة يوم عرفة، ولا داعي لتسلق جبل الرحمة أو الذهاب لمسجد نمرة في وقت الذروة، لمنع التعرض لضربة شمس.

وأكدت أن  الأعراض الأولية التي قد تظهر نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة تتضمن طفحًا جلديًا بسيطًا قد يعتقد البعض أنه حساسية أو ناتج عن النوم أو الأكل، ثم تتطور الحالة إلى كرمبات عضلية وشد عضلي.

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وشددت بعثة الحج الطبية على ضرورة متابعة درجة حرارة الجسم باستمرار، كما أن  ارتفاع الحرارة ما بين 37.5 و38.5 درجة مئوية يجب أن يُقابل بالحذر الشديد.

ونصحت الحجاج بالإكثار من شرب المياه حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، بالإضافة إلى تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال والكنتالوب.

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