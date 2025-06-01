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الصحة: إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في حدائق الأهرام

مراكز علاج الإدمان
مراكز علاج الإدمان المخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان. 

وتابع "عبد الغفار"، أن المراكز التي تم إغلاقها هي "مركز الطريق، وأمان للطب النفسي، ودار النقاهة، والتغيير للأفضل"، ومركزين لكل من "نيولايف، وحياة جديدة، وطريق التعافي". 

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى أنه تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩. 

عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات

كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان. 

وأضاف "زكي"، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وشددت على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، كما دعت المواطنين إلى عدم التوجه لأي مراكز لعلاج الإدمان الابعد التاكد من التراخيص حفاظًا علي صحة وسلامة المرضى.

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