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وكيل الصحة بالدقهلية: نجاح أول جراحة للمخ والأعصاب بمستشفى بلقاس

فريق الجراحة، فيتو
فريق الجراحة، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بـ مستشفى بلقاس المركزي في إجراء أول جراحة من نوعها في تخصص المخ والأعصاب داخل المستشفى، أنقذت حياة مريض كان يعاني من حالة حرجة ومعقدة شملت نزيفًا داخليًا حادًا بالبطن، وكسرًا بعظمة العضد الأيسر، مع إصابة بالعصب الكعبى للطرف العلوي الأيسر أدت إلى سقوط اليد بالكامل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، إن العملية تمت على مرحلتين متكاملتين، مضيفًا: إجراء استكشاف جراحي للبطن للسيطرة على النزيف الداخلي.. في المرحلة الأولى تم إجراء استكشاف جراحي للبطن للسيطرة على النزيف الداخلي، مع تنفيذ توصيلة بين المعدة والاثنى عشر لضمان استقرار الجهاز الهضمي، ثم استكمل الفريق المرحلة الثانية بتثبيت عظمة العضد الأيسر باستخدام شرائح ومسامير جراحية، إلى جانب تسليك العصب الكعبى المتضرر، في محاولة لاستعادة حركة الطرف المصاب.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن "العملية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بمستشفى بلقاس، حيث شارك فيها عدد من الاستشاريين المتميزين في تخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام، ونجحوا في إنقاذ حياة المريض دون الحاجة لنقله لأي مستشفى إحالة، ما يعكس تطور الأداء المهني داخل وحدات الدقهلية.

وجرت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب  والدكتور صبرى أبو زيد رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد العدوى استشارى الجراحة العامة والدكتور حاتم صالح استشارى التغذية هشام خلاف استشارى العظام والدكتور حاتم صلاح أخصائى التخدير ومن فريق التمريض نصره زكريا الشربيني ونجوى عماد محمد ومني علاء عبدالفتاح. 

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