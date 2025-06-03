الثلاثاء 03 يونيو 2025
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البترول تزود مستشفيات وزارة الصحة بحضانات وأجهزة تنفس حديثي الولادة

مستشفيات وزارة الصحة،فيتو
مستشفيات وزارة الصحة،فيتو
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في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع، وتحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والسيد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، فقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بدعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان الأكثر إحتياجًا بعدد (11) حضانة ثابتة وعدد (2) حضانة متنقلة وعدد (8) أجهزة تنفس صناعي لحديثي الولادة وبعض الأجهزة الأخري، وذلك بمحافظات (شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – الإسكندرية)، بالإضافة إلي دعم مستشفي النساء والأطفال التابعة لجامعة المنيا بعدد (8) حضانات وأجهزة طبية من مستشفي البترول بالإسكندرية، والمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة، وذلك لتقديم خدمة طبية متميزه لتحسين الظروف الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

مجموعات من شركات القطاع تساهم بالمشروع 


وقد ساهمت  بالمشروع شركات (الشركة العامة للبترول –  خدمات البترول البحرية PMS - إيبروم وميدتاب واسبك وامل للبترول) كجهات ممولة إشرافية.
 

وقد شهد مراسم تسليم الاجهزة الي وزارة الصحة   المهندسة ياسمين نجيب والأستاذة فاطمة إبراهيم، ممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية والمهندس أحمد عبدالستار رئيس مجلس إدارة شركة اسبك،  والدكتور تامر حلمي مدير عام مستشفي البترول بالإسكندرية والدكتورة ربا سامي مدير الحضانات بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديري عموم المسئولية المجتمعية بالشركات المساهمة وبعض قيـادات المجتمـع المـدنــى.


و تأتى تلك المشروعات فى إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة بهدف تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر.

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أجهزة تنفس صناعي ئيس مجلس الوزراء البترول والثروة المعدنية الاكثر احتياجا الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المجتمع المصري بوزارة الصحة والسكان خدمات البترول البحرية لمجتمع المدني

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