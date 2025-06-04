الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الرقص بالأسلحة البيضاء" في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الرقص بالأسلحة البيضاء"

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول يظهر خلاله شخصان يقومان بالرقص والتلويح بأسلحة بيضاء بمحافظة الشرقية.

 

وبالفحص والتحري، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في مقطع الفيديو، حيث تبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء التي ظهرا بها خلال المقطع.

 

 فيديو "الرقص بالأسلحة البيضاء" في الشرقية

 

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، مؤكدين أن ما قاما به كان على سبيل المزاح خلال حفل زفاف شقيقة أحدهما، دون نية إثارة الذعر أو الترويع.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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