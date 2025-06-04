سقوط 70 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف في الفيوم بحوزتهم 220 كيلو

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملات مكثفة استهدفت حائزي ومروجي المواد المخدرة بمدينة الفيوم؛في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

اقتحام أوكار الكيف فى الفيوم

وأسفرت الحملات، خلال الفترة الماضية، عن ضبط 66 قضية مخدرات، تم خلالها القبض على 70 متهمًا، بحوزتهم كميات ضخمة ومتنوعة من المواد المخدرة، شملت أكثر من 163 كيلو جرام من مخدر البانجو، 49 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 10 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، 3 كيلو جرام من مخدر الآيس، كيلو جرام من مخدر الهيروين، 2172 قرصًا مخدرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كافة العناصر الخارجة عن القانون واستكمال خطة الدولة لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن العام.

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