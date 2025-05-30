الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين بتصفيات كأس العالم 2026 والفريقان المنافسان

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين صعبتين في تصفيات كأس العالم في الأجندة الدولية للفيفا بشهر سبتمبر المقبل، حيث يستقبل منتخب إثيوبيا في استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم يخرج لمواجهة بوركينافاسو (منافسه المباشر) على ملعبها في نفس الأجندة، التي تمتد في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبلين.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة بأجندة مارس الماضي بالفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني الفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الماضي على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن يتخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة 

منتخب مصر ينفرد بالصدارة

الفوز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي بأجندة مارس، رفع رصيد منتخب مصر إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط كاملة.

منتخب اثيوبيا، فيتو
منتخب اثيوبيا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر

1ـ منتخب مصر 16 نقطة 

2ـ بوركينا فاسو 11 نقطة 

3ـ سيراليون 8 نقاط 

4ـ أثيوبيا 6 نقاط 

5ـ غينيا بيساو  6 نقاط 

6ـ جيبوتي نقطة 

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

 

ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ المونديال؟

بهذا الفوز يقترب منتخب مصر خطوة جديدة من بلوغ بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يحتاج تحقيق الفوز في مباراتين من بين المباريات الأربع المتبقية له في التصفيات أمام إثيوبيا بالقاهرة وبوركينا فاسو خارج الديار، ثم جيبوتي خارج الديار وأخيرا غينيا بيساو في القاهرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم تصفيات كأس العالم 2026 اثيوبيا بوركينافاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

مواد متعلقة

حسام حسن يطلب خوض وديتين في معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا

إمام عاشور: الخطيب قال لي اوع تعادي جمهور الزمالك وبعتذر للكابتن حسام حسن للمرة الرابعة

حلمي طولان يكشف كواليس موافقته على تدريب منتخب مصر في بطولة كأس العرب

إبراهيم حسن يكشف خطة المنتخب مصر لشهر يونيو ويوجه الشكر لـ أبو ريدة

الأكثر قراءة

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بمنزلها بعد أزمتهما الأخيرة (صور)

محمد شريف يكسر صمته ويكشف حقيقة تفاوضه مع الزمالك

مشيرة إسماعيل تكشف لـ"فيتو" كواليس الصلح مع آية سماحة وتوجه لها رسالة تحذير

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال للتقرب إلى الله في موسم الحج (فيديو)

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

المزيد
الجريدة الرسمية