الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة ودياب يجتمعان مع الجهاز الفني للمنتخب لمراعاة ارتباطاته في المسابقات المحلية

اجتماع أبو ريدة ودياب
اجتماع أبو ريدة ودياب مع جهاز منتخب مصر، فيتو

عقد، اليوم الخميس، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وذلك لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباريات تصفيات كأس العالم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين إضافة إلى معسكر الإعداد في نوفمبر المقبل للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 21 ديسمبر المقبل بالمغرب.

حضر الاجتماع مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ومن الجهاز الفني للمنتخب كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

من جهته وجه الجهاز الفني للمنتخب  الوطني الشكر إلي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية عقب انتهاء الاجتماع لقيامهما بتذليل أي صعوبات للمنتخب في الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابو ريدة أحمد دياب حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر

مواد متعلقة

أبو ريدة يجتمع مع دياب لبحث التعاون بين اتحاد الكرة والرابطة (صور)

رد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري

اتحاد الكرة يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه

الأكثر قراءة

رغبة ريبييرو تعيد هذا اللاعب لـ حسابات الأهلي

بعد غرامة المليون جنيه، إمام عاشور يعتذر للشناوي على الهواء

رئاسة الجمهورية تؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات المصرية اليونانية وعدم المساس بها

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، وعيار 21 وصل لهذا المستوى

رئاسة الجمهورية تؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين

إمام عاشور عن هدفه في فاركو: بفضل الصلاة على النبي وخوف اللاعيبة عليا

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بطريق مصر السويس الصحراوي

رئاسة الجمهورية: الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لزوار بيت الله الحرام.. دعاء رؤية الكعبة المشرفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء مزدلفة وفضائله وسبب التسمية وحكم المبيت به وعقوبة تركه

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية