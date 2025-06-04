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رياضة

تحركات سعودية لضم ميسي بعد انتهاء عقده مع إنتر ميامي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، إلى أحد الأندية السعودية في الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة "ESPN" العالمية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ مفاوضات رسمية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يجدد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، من أجل انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي، بعد فشل محاولات ضمه في عام 2023، بعد رحيله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان.

 

ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي

وواصل الأسطورة ليونيل ميسي تألقه اللافت بقميص إنتر ميامي، بعدما قاد فريقه لاكتساح كولومبوس كرو 5-1، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي.

وتوج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع.

وسجل ميسي هدفين وصنع 3 في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليعيد الحياة إلى فريقه الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات.

ويبلغ ميسي 38 عامًا هذا الشهر، إلا أن العمر لم يكن عائقًا أمام إبداعه، إذ رفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة فقط.

بهذا الأداء المذهل، بات "البرغوث" ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق 5 مساهمات تهديفية أو أكثر في أكثر من مباراة واحدة، بعد أن سبق له فعل ذلك أمام نيويورك ريد بولز في الموسم الماضي.

 

مجموعة انتر ميامي في مونديال الأندية 2025

ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثالث في المنطقة الشرقية، ويستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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