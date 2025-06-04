مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا والموافق يوم الجمعة 6 - 6 - 2025 م.



وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

اسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16

وكان الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن ظروف رؤية هلال ذو الحجة حيث ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق

فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 27 مايو" يوم الرؤية".

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

وظل الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد

غروب شمس ذلك اليوم " يوم الرؤية "، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية وظل الهلال

الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "40: 49" دقيقة،أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية

فظل الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين " 9: 59 "دقيقة.

وتكون وقفة عرفات العام 1446 هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5 ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

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